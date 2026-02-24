Гондольний витяг буде довжиною 2,8 км

Гірськолижний курорт «Захар Беркут» завершить роботу у нинішньому форматі 2 березня 2026 року. Після цього старий підйомник демонтують і почнуть будівництво першої в Україні гондольної канатної дороги, яку планують відкрити у 2027 році. Про це повідомили у пресслужбі GORO Mountain Resort.

За словами CEO GORO Mountain Resort Володимира Гаразда, йдеться не лише про заміну витягу, а про створення нового курорту, який працюватиме цілий рік.

Новий гондольний витяг буде довжиною 2,8 км. Він зможе перевозити до 2,8 тисячі людей на годину, а підйом на вершину триватиме приблизно 9 хвилин. Узимку гондола працюватиме для лижників і сноубордистів, а в теплий період – для туристів, які хочуть піднятися в гори пішки або з велосипедами.

Будівництво триватиме протягом 2026 року, а відкрити гондольну канатну дорогу планують у 2027 році. Інвестиції у сам гондольний витяг становлять близько 20 млн євро. Загалом у гірську інфраструктуру першої черги вкладуть понад 100 млн євро.

У коментарі ZAXID.NET пресслужба GORO Mountain Resort розповіла, що в межах першої черги курорту планують також збудувати:

Welcome Centre – великий комплекс біля підніжжя, де продаватимуть скіпаси, працюватиме прокат спорядження, ресторан і магазини, а також буде посадка на гондолу;

один гондольний витяг (2,8 км);

два шестимісні крісельні витяги довжиною по 1,5 км;

10 гірськолижних трас загальною довжиною 13 км;

систему штучного засніження;

Mountain Centre – сервісно-відпочинковий комплекс;

п’ять готельних комплексів на понад 1100 номерів;

рекреаційну та комерційну інфраструктуру.

До слова, курорт «Захар Беркут» відкрили у 2005 році в селі Волосянка біля Славська. Із 2022 року «Захар Беркут» входить до групи компаній ОККО.

ОККО Group виступає власником, інвестором і розробником GORO Mountain Resort. Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється у 1,5 млрд доларів.