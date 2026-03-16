Львівська митниця провела торги з продажу годинників Оmega, Hublot і Patek Philippe

Батько виконувача обов’язків голови Львівської обласної ради Юрія Холода, львівський підприємець Ігор Холод придбав три наручні годинники елітних марок за 100 тис. грн на аукціонах Львівської митниці. Торги відбулися 16 березня на платформі «Prozzoro.Продажі». Бізнесмен переміг на торгах без конкурентів, запропонувавши за кожен аксесуар трохи більше ніж три тисячі гривень від стартової ціни.

Львівська митниця протягом 16 березня провела кілька аукціонів з продажу конфіскованих через порушення митних правил товарів. З-поміж них було три лоти з елітними швейцарськими годинниками. Перший – від бренду Omega за стартової вартості 33,65 тис. грн. У другом лоті був годинник Hublot за 32,1 тис. грн, у третьому – Patek Philippe за 29,9 тис. грн початкової ціни.

В описі лотів було не вказано – чи є аксесуари оригінальними чи реплікою, однак зазначалося, що ці речі не були у використані. На запит ZAXID.NET у пресовій службі Львівської митниці уточнили, що перед аукціоном була проведена перевірка товару.

«Вона показала, що найімовірніше ці годинники або репліка, або зібраний з різних оригінальних комплектуючих виріб», – зазначила речниця Тетяна Самотій.

У підсумку усі три аксесуари придбав ФОП Холод Ігор Орестович. Він був єдиним учасником торгів. За Patek Philippe він запропонував 33 тис. грн (на 3,1 тис. грн більше від початкової ціни), за годинник Omega – 37 тис. грн (різниця 3,3 тис. грн) та за Hublot – 36 тис. грн (на 3,9 тис. грн більше за стартову вартість). Сукупно підприємець скупився на 102 тис. грн.

Водночас на спеціалізованих сайтах такі годинники коштують набагато дорожче. Ціни найпростіших моделей Patek Philippe стартують від 612 тис. грн, Hublot – від 348 тис. грн (наприклад тут), Omega – від 92,7 тис. грн (тут і тут).

Ігор Холод є фізичною особою підприємцем, що має 34 зареєстровані види діяльності. Основним є друкування різної продукції. Ігор Холод, згідно з даними платформи YouControl, користується спрощеною системою оподаткування, має третю групу та сплачує 5% єдиного податку.

Разом із дружиною Романою Холод він є власником львівського ТзОВ «Ромус-Поліграф» – одного з найбільших в регіоні виробників блокнотів, касової стрічки, газетного паперу та пакувальних матеріалів під брендом Romus. Компанія також торгує імпортною офісною технікою, презентаційним обладнанням та господарськими товарами. Торік «Ромус-Поліграф» задекларувало 808 млн грн валового прибутку.

Підприємці є батьками виконувача обов’язків очільника Львівської обласної ради Юрія Холода. Протягом 2010-2019 рр. він був керівником родинної фірми, а згодом пішов працювати заступником голови Львівської ОДА. 2020 року обрався депутатом до обласної ради від партії «Слуга народу». Від 2023 року він виконує обов’язки голови ЛОР.

Торік у жовтні Юрій Холод одружився та отримав весільний подарунок від батьків у розмірі 2 млн грн. Святкування події відбулося в заміському п’ятизірковому комплексі Edem Resort Medical & Spa.