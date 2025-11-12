Юрій Холод одружився 10 жовтня 2025 року

Заступник голови Львівської облради, виконувач обов’язків голови ради Юрій Холод отримав весільний подарунок від батьків у розмірі 2 млн грн. 15 жовтня він зареєстрував на сайті НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Нагадаємо, у жовтні цього року 34-річний Юрій Холод одружився.

Відповідно до повідомлення на сайті НАЗК, 10 жовтня Юрій Холод отримав подарунок у розмірі 2 млн грн від Ігоря та Романії Холодів (48 тис. доларів станом на той день за курсом НБУ).

Юрій Холод підтвердив, що отримав згадані гроші як весільний подарунок від батьків. Посадовець розповів, що планує їх витратити на сімейне життя.

«Ми плануємо сімейне життя, я хочу дітей. У нас вже є одна дитина (дружина Юрія Холода має 4-річну доньку від першого шлюбу – Ред.). На жаль, на відпочинок я не можу поїхати туди, куди хочу. Це буде неправильно. Тому я почекаю, поки війна закінчиться чи зупиниться, після того буде медовий місяць», – сказав Юрій Холод ZAXID.NET.

Як повідомлялося, обраницею 34-річного Юрія Холода стала 27-річна Софія (дівоче прізвище Ганяк). За інформацією ZAXID.NET, святкування відбулося в заміському п’ятизірковому комплексі Edem Resort Medical & SP, який належить колишньому нардепу від «Свободи» Ігорю Кривецькому. Водночас Юрій Холод відмовився коментувати більше подробиць про весілля.

«Я був у відпустці, у нас була розписка. На цьому моє сімейне життя є приватним», – додав він.

У соцмережах дружина Юрія Холода фігурує як Софія Щаслива. Також відомо, що у 2023 році вона позиціонувала себе як керівниця соціального відділу БФ «Hope UA», який належав родині Гринкевичів. На відміну від дружини Софії, для посадовця це перший шлюб.

Юрій Холод обраний до Львівської облради від партії «Слуга народу». З 2019 року займає посаду заступника голови ЛОР, з 2023 року виконує обов’язки голови ради. Раніше він працював у компанії батьків «Ромус-Поліграф».

У декларації за 2024 рік він вказав сімейний будинок та орендовану у 2024 році квартиру. Ще дві квартири, записані на Юрія Холода, перебувають на етапі будівництва. Річна зарплата Холода у Львівській облраді становила 285 тис. грн. Крім цього, посадовець задекларував придбану у 2022 році Audi Q5, 35 тис. доларів, 15 тисяч євро і 114 тис. грн готівки.