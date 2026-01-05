23-річний актор поки що не має нових підтверджених ролей

23-річний канадський актор і музикант Фінн Вулфгард, відомий роллю Майка Віллера в популярному американському серіалі «Дивні дива», у інтервʼю Esquire розповів, що не має нових підтверджених ролей, тому бере паузу в акторстві та зосередиться на музиці.

За словами Фінна Вулфгарда, у 2026 році він планує активніше працювати зі своїм гуртом The Aubreys, зокрема поїхати в тур і записати новий альбом із треків, які він писав упродовж останніх двох років.

Водночас актор не відмовляється від кіно повністю, але підкреслює, що погоджуватиметься лише на ті проєкти, йому справді будуть до душі. Наразі актор завершив зйомки у комедії Crash Land режисера Демпсі Брайка, де зіграв разом із Ґабріелем Лабеллем. Нових підтверджених ролей він не має.

Гурт The Aubreys стартував у 2020 році з дебютним синглом Getting Better (otherwise), який прозвучав у фільмі «Поворот». Того ж року гурт випустив EP Soda & Pie, а згодом і повноформатний альбом Karaoke Alone. У червні 2025-го Фінн Вулфгард також представив сольний альбом Happy Birthday.

Крім «Дивних див», Фінн Вулфгард зіграв у фільмах «Очі: Легенда Карпат» (2025), «Воно» (2019), «Пекельне літо» (2023).

Додамо, що раніше актор зізнався, що регулярно донатить Україні через платформу United24.