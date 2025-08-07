Фінн Вулфгард відомий глядачам за серіалом «Дивні дива»

22-річний каннадський актор і музикант Фінн Вулфгард, відомий за серіалом «Дивні дива», у інтервʼю Variety розповів, що систематично допомагає Україні. Він назвав війну в Україні однією з найважливіших тем сучасності у світі, про яку не варто забувати.

Фінн Вулфгард зазначив, що в житті він досить стриманий і соромʼязливий, тому не висвітлює багато особистого в соцмережах. Тому досі він не афішував, що донатить на допомогу Україні. Актор зізнався, що кожного місяця спрямовує гроші фандрейзинговій платформі United24. При цьому, які саме потреби він закриває, актор не розповів.

Він виділив дві глобальні проблеми – Україна та права корінних народів на землю. Його батько – адвокат і захищає права останніх.

Додамо, що крім «Дивних див», Фінн Вулфгард зіграв у фільмах «Очі: Легенда Карпат» (2025), «Воно» (2019), «Пекельне літо» (2023).