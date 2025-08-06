Її остання робота – майбутній фільм Universal (2025), а якому вона зіграла і як акторка, і як продюсерка

У США померла акторка Келлі Мак, найбільш відома за роллю мешканки Колонії Гіллтоп Едді в серіалі «Ходячі мерці». Акторці було 33 роки. Про це повідомляє The Independent.

Родина акторки повідомила, що вона померла в рідному місті Цинциннаті після тривалої боротьби з гліомою центральної нервової системи.

Келлі Мак захоплювалась кіноіндустрією з дитинства. Спершу вона знімалася в рекламних роликах, а згодом отримала дебютну роль у фільмі «Сад слонів» (2008).

За всю карʼєру Мак зіграла 35 ролей і пʼять разів була продюсеркою. Найбільшу популярність їй принесли ролі Едді в девʼятому сезоні популярного серіалу «Ходячі мерці», Пенелопи Джейкобс у восьмому сезоні серіалу «Медики Чикаго» і в серіалі Fox «9-1-1».

Крім кіно Келлі Мак озвучувала кілька помітних проєктів, зокрема виступила як дублерка голосу Гейлі Стайнфелд в оскароносному мультфільмі «Людина-павук: Через всесвіти» (2018), а також у рекламі Hyundai Ioniq 2024 року.

Її остання робота – майбутній фільм Universal (2025). Лише за кілька тижнів до смерті вона опублікувала в інстаграмі пост із анонсом світової премʼєри фільму в Китайському театрі на бульварі Голлівуд у Лос-Анджелесі.