Памела Андерсон і Ліам Нісон на прем'єрі фільму «Голий пістолет» у Нью-Йорку

Голлівудські актори Памела Андерсон і Ліам Нісон вперше вийшли на публіку як пара. Під час промотуру фільму «Голий пістолет» (The Naked Gun) актори зʼявились разом перед журналістами, тримаючись за руки та обіймаючись, таким чином підтвердивши свої стосунки. Про це повідомляє CNN.

Зокрема, актори позували разом на премʼєрі фільму в Лондоні, Берліні та Нью-Йорку. У США Памела Андерсон і Ліам Нісон вийшли на червону доріжку разом із чотирма синами. Після цього актори з’явилися разом у прямому ефірі шоу SiriusXM’s Town Hall у Нью-Йорку. Вони сиділи поруч, трималися за руки та ніжно переглядалися.

Чутки про роман Памели Андерсон і Ліама Нісона з’явилися ще навесні. Їх неодноразово бачили разом – вони прогулювались, тримаючись за руки. Після публічного виходу пара більше не заперечує, що вони разом. Джерело, близьке до акторки, також підтвердило виданню Daily Mail, що вони перебувають у стосунках.

Ліам Нісон був одружений із Наташею Річардсон, яка трагічно загинула у 2009 році на гірськолижному курорті у Квебеку. Після цього він присвятив себе вихованню синів та роботі. Впродовж 15 років він не мав жодних публічних романів.

Памела Андерсон була одружена з музикантом Томмі Лі, продюсером Джоном Пітерсом і охоронцем Деном Гейгерстом. Останній шлюб завершився розлученням у 2022 році.

Що відомо про фільм «Голий пістолет»

Це римейк фільму 1988 року, що оповідає про лейтенанта Френка Дребіна-молодшого, здатного розкрити будь-яку справу завдяки нестандартним підходам до роботи. Компанію йому складає героїня Памели Андерсон.