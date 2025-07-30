Бред Пітт постав у образі Кліффа Бута з білим волоссям і вусами

У США стартували зйомки сиквела фільму «Одного разу в Голлівуді», в якому Бред Пітт знову зіграє Кліффа Бута. Режисером фільму став Девід Фінчер, а сценарій написав Квентін Тарантіно – автор оригінального проєкту. Про це повідомляє Deadline.

Судячи з опублікованих очевидцями фото, зйомки перших сцен сиквела відбуваються в Лос-Анджелесі – в кінотеатрі New Beverly Cinema, що належить Квентіну Тарантіно. Бред Пітт постає у образі зі світлим довгим волоссям, вусами та вдягнений у гавайську сорочку.

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Крім Бреда Пітта, у сиквелі «Пригоди Кліффа Бута» знімуться Яхья Абдул-Матін II («Аквамен»), Елізабет Дебікі («Корона») та Карла Гуджино («Діти шпигунів»).

Оригінальний фільм «Одного разу в Голлівуді» вийшов 2019 року та розповідав історію Кліффа – каскадера актора Ріка Далтона, якого грав Леонардо Ді Капріо. Сиквел буде зосереджений на поглибленій розповіді про минуле Кліффа Бута та його нову роль в Голлівуді.