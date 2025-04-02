Берд Пітт у фільмі «Одного разу в Голлівуді»

Бред Пітт запропонував Девіду Фінчеру зняти фільм за сценарієм Квентіна Тарантіно, який має стати продовженням картини «Одного разу в Голлівуді». Фільм ще не має офіційної назви, але відомо, що Бред Пітт повторить свою роль каскадера Кліффа Бута, яка принесла йому «Оскар».

Відомо, що Тарантіно написав сценарій, у якому продовжується історія каскадера та тілоохоронця Кліффа Бута, одного з головних героїв «Одного разу в Голлівуді». Проте сам не зніматиме картину. Тому Бред Пітт запропонував проєкт Фінчеру, з яким працював у фільмах «Бійцівський клуб», «Сім», та «Загадкова історія Бенджаміна Баттона».

Не підтвердженою є участь у проєкті Леонардо Ді Капріо, хоча відомо, що його роль у будь-якому випадку буде маленькою.