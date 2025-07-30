Акторів побачили разом на концерті гурту Oasis у Лондоні

Том Круз та Ана де Армас разом відвідали концерт гурту Oasis у Лондоні, підтвердивши, таким чином, давні чутки про свій роман. Пару випадково зафільмував діджей Goldie, який виклав відео в інстаграмі.

Зокрема, діджей знімав, як відпочиває з друзями, але у кадр на задньому плані потрапили 63-річний Круз та 37-річна де Армас. Вони трималися за руки.

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Додамо, що чутки про можливий роман між Томом Крузом та Аною де Армас вперше з’явилися у лютому 2025 року, коли журналісти сфотографували їх разом у лондонському ресторані у День святого Валентина. Згодом пару часто бачили разом, проте актори свій зв’язок не коментували.

Втім деякі медіа стверджували, що їхній роман може бути робочим, адже зараз актори готуються до зйомок спільного фільму «Глибше».

Раніше Ана де Армас зустрічалася з Беном Аффлеком та віцепрезидентом онлайн-сервісу для знайомств Tinder Полом Букадакісом. У Тома Круза за плечима три шлюби. Наприкінці 80-х він був одружений з Мімі Роджерс, а у 1990 році одружився з Ніколь Кідман. У них двоє прийомних дітей – Коннор та Ізабелла. Пара розлучилася у 2001 році після 11 років шлюбу. 2006 року Круз одружився втретє – з Кеті Голмс, з якою вони розлучилися 2012 році. Колишнє подружжя має спільну доньку Сурі.