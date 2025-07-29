Прем’єра «Аватар: Вогонь і Попіл» відбудеться 19 грудня 2025 року

Компанія Disney опублікувала перший трейлер третьої частини фільму режисера Джеймса Кемерона з «Аватар: Вогонь і Попіл». Прем’єра відбудеться 19 грудня 2025 року. Новий фільм познайомить глядачів із новим народом Пандори ­– Манкван (народ попелу).

Крім Сема Вортінгтона і Зої Салдани, у фільмі повернуться Сігурні Вівер, Стівен Ленг, Кейт Вінслет, Кліфф Кертіс, Брітен Долтон, Джек Чемпіон, Трініті Джо-Лі Блісс, Бейлі Басс, Джоел Девід Мур, Іді Фалько і Діліп Рао. Уна Чаплін зіграє Варанг – лідера народу попелу. Також до акторського складу приєднаються Девід Тьюліс і Мішель Йео.

Судячи з трейлеру, сім'я Джейка Саллі та клан Меткайіна об’єднаються, щоб протистояти Варанг та її вогняній армії, яка уклала союз із Куоритчем, якого грає Стівен Ленг. Варанг вміє керувати вогнем, і її полум'я спалює частину лісів Пандори.

«Ви побачите багато нової Пандори, яку раніше не бачили. Це божевільна пригода і бенкет для очей, але також вона несе в собі колосальні емоційні ставки – більше, ніж будь-коли раніше. Фільм веде героїв по-справжньому важким шляхом», – говорив раніше Джеймс Кемерон.

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Спочатку «Шлях води» і «Вогонь і Попіл» задумувалися як один фільм, режисер розділив їх, оскільки сценарій розрісся до масштабної історії.

Додамо, що четверта і п’ята частини «Аватара» заплановані на 21 грудня 2029 року та 19 грудня 2031 року відповідно.