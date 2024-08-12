Режисер продемонстрував концепт-арти, на яких зображені персонажі

Стала відома дата виходу фільму «Аватар: Вогонь і попіл», третього фільму Джеймса Кемерона про планету Пандора.

Творці кінострічки розповіли перші подробиці сюжету та назвали дату прем’єри, повідомляє Variety.

Відомо, що новий фільм буде мати назву «Аватар: Вогонь і попіл». Режисером залишиться Джеймс Кемерон, який знімав й попередні частини. Саме він оголосив, що прокат стрічки старт стартує 19 грудня 2025 року.

«Ви побачите набагато більше Пандори, ніж бачили раніше. Це шалена пригода й бенкет для очей, але в ньому також дуже багато емоцій, більше, ніж будь-коли. Ми вступаємо насправді на складну територію для всіх персонажів, яких ви знаєте та любите», – заявив Кемерон.

Проте режисер поки не показав кадрів з нового фільму, натомість він продемонстрував кілька концепт-артів, на яких зображені персонажі у небі і в оточенні вогню.

«Вогонь може бути й ненавистю, й насильством, й травмою, і владою, і зловживанням владою. Що представляє собою попіл? На мою думку, в цьому фільмі він представляє наслідки всієї цієї енергії – горе і необхідність жити з тим, що ти зробив», – пояснив назву режисер.

Відомо, що у новому фільмі «Аватар: Вогонь і попіл» події будуть розгортатися після того, як головні герої Джейк та Нейтірі зустрінуться з народом попелу, який бажає влади та насилля. Крім Сема Вортінгтона та Зої Салдани у фільмі також гратимуть Сігурні Вівер, Стівен Ленг, Кейт Вінслет, Кліфф Кертіс, Трініті Джо-Лі Блісс та інші.

«Аватар: Вогонь і попіл» знімали одночасно з попередньою частиною «Аватар: Шлях води», яка вийшла у 2022 році.