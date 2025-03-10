Джеймс Кемерон готує ще одну епічну подорож на Пандору. Режисер підтвердив, що «Аватар 3: Вогонь і попіл» матиме ще більшу тривалість, ніж попередній фільм «Аватар: Шлях води», який йшов 3 години 12 хвилин.

В інтерв’ю для Empire Кемерон пояснив, що друга частина спочатку мала надто багато ідей у першій частині, через що темп фільму був надто стрімким. Тому творці вирішили розділити матеріал на дві окремі частини.

«Фільм рухався, як швидкісний потяг, і ми не встигали достатньо заглиблюватися в персонажів», – зазначив режисер.

Сценаристка Аманда Сільвер також підкреслила, що «Шлях води» та «Вогонь і попіл» є окремими фільмами, оскільки «персонажам потрібно було дати можливість дихати». На її думку, серія «Аватар» – це не лише видовищні спецефекти, а й справжні емоційні історії.

До своїх ролей у третьому фільмі повернуться Сем Вортінгтон (Джейк Саллі) та Зої Салдана (Нейтірі). Хоча деталі сюжету Кемерон поки що тримає в секреті, він запевнив фанатів: «Це буде неймовірно круто. Вам сподобається».

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«Аватар 3: Вогонь і попіл» вийде у кінотеатрах 19 грудня 2025 року. Четверта і п’ята частини заплановані на 21 грудня 2029 року та 19 грудня 2031 року відповідно.