У третьому фільмі мова піде про Народ Попелу

Третій фільм «Аватар» Джеймса Кемерона має виглядати протилежністю двом попереднім частинам. Перший «Аватар» показав квітучу планету Пандору, другий – красу її океану. У «Аватар 3», що має підзаголовок «Вогонь і попіл», судячи з перших оприлюднених кадрів має бути щось зовсім інше.

Їх художник-постановник фільму Ділан Коул надав виданню Empire. Видання показало місця, де живе Народ Попелу, також відомий як Мангкван, лідеркою якого є Варанг у виконанні Уни Чаплін.

«З ними трапилося стихійне лихо, яке сформувало їхню культуру. Велика частина світу Пандори багата, яскрава та сповнена життя – тут якраз навпаки. Раніше вони жили не так вже й повноцінно, як Оматікая з першого «Аватара», – розповідає Коул.

«Я хочу показати такі культури, які відрізняться від уже показаних. Вогонь буде представлений «Народом Попелу». Я хочу показати Na’vi з іншого боку, тому що досі я показував лише їхні хороші сторони», – цитує Джеймса Кемерона ІТС.

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Фільм «Аватар: Вогонь і попіл» з’явиться у кінотеатрах 19 грудня 2025 року. «Аватар 4» очікується у 2029 році.