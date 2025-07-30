За понад 40-річну кар’єру Алон Абутбуль зіграв понад 50 кіноролей

У віці 60 років помер ізраїльський актор Алон Абутбуль, відомий за ролями у серіалі «Твін Пікс» та фільмах «Рембо 3» і «Темний лицар повертається». Про це повідомляє Jerusalem Post.

Зазначається, що актор помер 29 липня. Йому різко стало зле на пляжі Хабонім у Тель-Авіві, після чого Алон Абутбуль знепритомнів. На місце прибули медики, однак актор помер. Причина смерті наразі не відома.

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

Алон Абутбуль народився у 1965 році в Кір’ят-Ата. Він почав зніматися в кіно з 1983 року й за понад 40-річну кар’єру зіграв понад 50 кіноролей. У 2003 році актор отримав ізраїльську кінопремію «Офір» за роль другого плану в фільмі «Трагедія Ніни». У останні роки актор переважно жив у Лос-Анджелесі.

Вибрана фільмографія Алона Абутбуля: