Леонардо Ді Капріо у дитинстві та у фільмі «Легенда Г'ю Гласса»

У дотелевізійну епоху похід до кінотеатру був родинною розвагою. Тому фільми створювали так, щоб вони подобалися глядачам будь-якого віку. Тож у 1930-х роках з’явилася таке поняття, як діти-зірки. Найвідоміша з них – Ширлі Темпл. Вона дебютувала на екрані 1932 року чотирирічною і за наступні 10 років знялася в 31 картині. Її популярність була настільки великою, що в продажу зʼявилося безліч іграшок з її іменем.

Однак життя дітей-зірок завжди було непростим. Юні актори та актриси перед денними зйомками займалися в школі при кіностудії, а знімальний день у них часто закінчувався пізно вночі. Часто дітей годували різними пігулками, щоб вони не засинали на зйомках і не набирали зайвої ваги.

Лише небагатьом юним зіркам вдалося зберегти свою популярність у зрілому віці. Саме про декількох з них ми розповімо. Вони почали зніматись у кіно у дитинстві і продовжують це робити досі.

Леонардо Ді Капріо

Вперше Леонардо зʼявився перед камерою у 2,5 роки, коли батько привів його на дитяче телешоу. У 14 років Леонардо Ді Капріо вирішив стати актором. Він навіть сам знайшов агента та почав зніматися у рекламі. Його дебютом у кіно став комедійний фільм жахів «Зубастики 3» (1991). У 1993 він знявся з Робертом Де Ніро та Еллен Баркін у фільмі «Життя цього хлопця» та у картині «Що глине Гілберта Гейла» з Джонні Деппом, за що отримав свою першу номінацію на «Оскар». З Де Ніро Лео знімався і у 2023 році, в картині «Вбивці квіткової повні».

Деніел Редкліфф

Перша роль Деніела повʼязана з магією, але це був не Гаррі Поттер. Він зʼявився на екрані у 1999 році в телефільмі BBC «Девід Копперфілд», де актор зіграв всесвітньо відомого чарівника в дитинстві. У тому ж році він пройшов кінопроби на роль Гаррі Поттера у фільмі режисера Кріса Коламбуса «Гаррі Поттер і філософський камінь». Реліз відбувся у 2001-му. Звичайно, зігравши Гаррі Поттера у восьми фільмах, Редкліфф завжди асоціюватиметься з цим героєм. Однак після завершення зйомок актор зіграв низку інших різнопланових ролей.

Крістіан Бейл

Бейл розпочав свою акторську карʼєру у девʼять років, знявшись у 1983 році в рекламному ролику для британського телебачення. Через рік відбувся театральний дебют Бейла, де він зіграв разом із відомим коміком і виконавцем ролі Містера Біна Ровеном Аткінсоном. Дебютом Бейла у великому кіно стала роль у фільмі «Міо, мій Міо», а популярність прийшла у 1987 році після виходу драми Стівена Спілберга «Імперія сонця». Зараз Бейл є лауреатом премій «Золотий глобус» та «Оскар» за фільм «Боєць». Також він відомий як виконавець ролі Бетмена у культовій трилогії «Темний лицар» Крістофера Нолана.

Кірстен Данст

Данст розпочала свою карʼєру у три роки у комерційних телевізійних передачах. Вона підписала контракт із Ford Models та Elite Model Management. Коли Кірстен було 6 років, відбувся її дебют у кіно – маленька роль у короткометражному фільмі Вуді Аллена «Нью-Йоркські історії» у 1989 році. У 1990 році Кірстен зіграла роль доньки Тома Генкса у фільмі «Вогнище марнославства». 1993-го Данст грає роль Гедріл у серіалі «Зоряний шлях. Наступне покоління». А першим великим досягненням Данст стала роль у фільмі «Інтервʼю з вампіром», заснованому на романі Енн Райс, в якому їй дісталася роль вампіра-дитини Клодії, прийомної дочки Лестата та Луї, яких зіграли Том Круз та Бред Пітт.

Джоді Фостер

Акторська карʼєра Джоді почалася з трьох років, коли вона почала зніматися в рекламних роликах та телесеріалах. У 1970-х роках знялася у кількох фільмах студії Діснея. Дебют Джоді у великому кіно – фільм «Наполеон і Саманта», коли їй було лише 11 років. Також Фостер зіграла у культовому «Таксисті» Мартіна Скорсезе, де її героїнею була 12-річна повія.

Зараз же Джоді є лауреаткою двох премій «Оскар» (1989, 1992), трьох премій BAFTA, трьох «Золотих глобусів» та інших нагород. Вона поєднує кар’єри акторки та режисерки.

Різ Візерспун

У 1990 році Візерспун разом з друзями прийшла на прослуховування до фільму «Людина на Місяці». І вона здобула головну роль 14-річної сільської дівчини Дені Трент, яка закохується у свого 17-річного сусіда. Фільм вийшов на екрани наприкінці 1991 року. Журнал Variety назвав гру Різ «незабутньо зворушливою», а критик Роджер Еберт сказав: «Її перший поцілунок ‒ одна з найкращих сцен, які я коли-небудь бачив у кіно». За цю роль дівчина здобула свою першу номінацію на премію «Молодий актор». Зараз американська акторка, продюсерка кіно і телебачення, підприємиця та модель є володаркою премій «Оскар» та «Золотий глобус» (2006) за головну роль у фільмі «Переступити межу», премії «Еммі» за продюсування серіалу «Велика маленька брехня».

Скарлет Йоганссон

Йоганссон дебютувала в кіно в 9 років, зігравши роль доньки Джона Ріттера в фантастичній комедії «Норт». Відтак Йоганссон виконала другорядні ролі у фільмах «Падіння» і «Один вдома 3», але привернула увагу грою у фільмі «Заклинач коней» Роберта Редфорда, який зіграв одну з головних ролей дресирувальника коней, якого найняли допомогти травмованій підлітці. Пізніше Йоганссон зʼявилася у фільмі «Мій братик Бейб» і неонуарі братів Коен «Людина, якої не було». «Доросле» визнання вона здобула на початку 2000-х завдяки ролям у фільмах «Світ примар», «Труднощі перекладу», «Дівчина з перлинною сережкою», «Любовна лихоманка», «Матч-пойнт», «Люсі». У 2010-х роках найбільш відома роллю Чорної вдови зі Всесвіту Marvel. Вона – лауреатка премії БАФТА 2004 року, чотириразова номінантка премії «Золотий глобус», а її фільмографія налічує десятки фільмів найкращих режисерів світу.