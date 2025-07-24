Серіалу «Думати як злочинець» виповнилось 20 років. Коли звичайні криміналісти заходять у глухий кут, на допомогу їм приходять фахівці з відділу поведінкового аналізу. Крім ретельного вивчення доказів, вони намагаються знайти і зрозуміти мотиви злочину, досконально вникаючи в кожен крок злочинця і намагаючись мислити, як він. Ці професіонали ніби розслідують злочин зсередини, намагаючись зрозуміти думки злочинця, хоч би якими темними вони були.

Перший сезон вийшов в ефір у 2005 році. У третьому сезоні серіалу відбулася незапланована перерва через страйк сценаристів. Однак у квітні 2008 року були показані серії, що залишилися. Серіал закрили після 15-го сезону. У ютому 2021 року CBS вирішили продовжити проєкт. Серіал відродили і перейменували на «Думати як злочинець: Еволюція». Премʼєра 16 сезону відбулася у листопаді 2022 року. 5 червня 2024 року серіал продовжили на 18 сезон. У «Думати як злочинець: Еволюція» до своїх ролей повернулися Ей Джей Кук, Кірстен Вангснесс, Пейджет Брюстер, Джо Мантенья, Айша Тайлер.

Інші зірки серіалу «Мислити як злочинець» зараз зайняті в різних проектах. Багато хто з них продовжує зніматися у фільмах та серіалах, а деякі зайняті в інших сферах, таких як режисура чи продюсування. І ми розповімо чим вони займаються та покажемо, як змінились за ці роки.

Менді Патінкін (Джейсон Гідеон)

На початку третього сезону з основного акторського складу вибув Менді Патінкін, на думку якого вміст серіалу заслуговує на деяке занепокоєння. Він залишив листа, в якому пояснив причини звільнення і вибачився перед своїми товаришами зі знімального майданчика. Згодом Патінкін зіграв одну з головних ролей у серіалі «Батьківщина», втілюючи образ авторитетного співробітника ЦРУ Соула Беренсона. За другий сезон телесеріалу Патінкіна висунули на премію «Золотий глобус» та «Еммі». Патінкін грає на Бродвеї та є виконавцем єврейських пісень на ідиші.

Пейджет Брюстер (Емілі Прентіс)

Акторка з’явилась у серіалі у другому сезоні. Вона зіграла колишню агентку Інтерпола Емілі Прентіс. Вона вперше стала відома завдяки другорядній ролі Кеті в четвертому сезоні ситкому «Друзі». У 2014 року знялася в телесеріалі «Спільнота». Вона залишилась у команді відродженого «Думати як злочинець». У лютому 2012 року Брюстер оголосила, що залишає проєкт після сьомого сезону. На її місце взяли Джин Тріпплхорн, яка отримала роль Алекс Блейк, фахівчині з лінгвістики. Тим не менш, у девʼятому сезоні Пейджет Брюстер зʼявилася як спеціальна гостя. Після двох сезонів Тріпплхорн знову пішла з проєкту. Її замінила Дженніфер Лав Гʼюїтт, яка приєдналася до акторського складу як Кейт Каллахан, колишня агентка ФБР під прикриттям. У фіналі десятого сезону Гʼюїтт залишила серіал через вагітність.

Кірстен Вангснесс (Пенелопа Гарсія)

Також у другому сезоні до основного складу приєдналася Кірстен Вангснесс, яка зʼявлялася в багатьох епізодах першого сезону в ролі Пенелопи Гарсія. З другорядної героїні вона стала однією із найулюбленіших у глядачів. Залишилась у команді відродженого «Думати як злочинець», також продовжує зніматися у фільмах та серіалах, зокрема, у спінофах «Думати як злочинець». У 2024 році знялась у серіалі «Чаклуни поза Вейверлі».

Джо Мантенья (Девід Россі)

Мантенья замінив Менді Патінкіна у третьому сезоні. Його герой – ветерана ВАП, який став популярним автором після того, як пішов на пенсію, але повернувся до роботи після відходу Джейсона Гідеона. Залишвся у команді відродженого «Думати як злочинець».

Ей Джей Кук (Дженіфер Джеро)

На початку четвертого сезону Ей Джей Кук на деякий час залишила проєкт через вагітність, а на початку шостого сезону Кук та Брюстер були змушені залишити проєкт через скорочення бюджету. Проте є чутки, що насправді їх звільнили через те, що канал зажадав від продюсерів введення в серіал нових жіночих персонажів. Відхід обох акторок викликав обурення серед шанувальників «Думати як злочинець», внаслідок чого було підписано петицію з проханням повернути їх у серіал. CBS погодилися повернути обох акторок у сьомому сезоні. Ей Джей Кук залишилась у команді відродженого серіалу.

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Шемар Мур (Дерек Морган)

Актор залишив серіал у дванадцятому сезоні. Причиною свого відходу він назвав пошук перспектив подальшого творчого зростання: «Я не став режисером, я не написав жодного сценарію, але я виріс і йду, бо хочу продовжити рости як актор. Я йду, щоб дізнатися, на що я ще здатний». Після відходу він продовжив зніматися в головній ролі в серіалі S.W.A.T.. Замість нього у серіалі з’явилась Айша Тайлер, яка раніше періодично зʼявлялася в ролі докторки Тари Льюїс, а тепер увійшла до основного складу виконавців. Крім того, Адам Родрігес, який раніше знімався в серіалі «C.S.I.: Місце злочину Майамі», був запрошений в проєкт як агент-новачок Люк Елвес.

Меттью Грей Гублер (Спенсер Рід)

Один із найулюбленіших персонажів серіалу не бере участі у його відродженні, натомість продовжує розвивати свою акторську карʼєру поза ним. Серед його нових робіт – фільм «68 вбивств», де йому знову доведеться опинитись серед злочинів та злочинців, але з іншого боку. У 2025 році мав вийти комедійний кримінальний пілотний епізод процедурала «Ейнштейн» з Гублером у головній ролі, проте серіал перенесли на наступний рік.

Томас Гібсон (Аарон Готчнер)

Його герой очолив відділ після відходу Гідеона. Проте під час зйомок другого епізоду 12 сезону стався інцидент, внаслідок якого контракт із актором Томасом Гібсоном припинили. Згідно з заявами свідків, актор побився зі сценаристом і продюсером шоу Верджилом Вільямсом нібито через один із рядків діалогу. Сам Гібсон стверджував, що лише захищався, побоюючись удару від Вільямса, який володіє бойовими мистецтвами. Його подальша карʼєра склалась не надто успішно.