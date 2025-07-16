Днями стало відомо про смерть австралійського актора Джуліана Мак-Магона, який серед іншого відомий за роллю Коула Тернера – головного джерела зла у популярному серіалі 2000-х «Усі жінки – відьми». Рік тому від раку померла й виконавиця головної ролі Прю Галлівел Шеннен Догерті.

З дати виходу фінального восьмого сезону серіалу минуло 19 років, однак для покоління дітей 2000-х він і досі залишається одним з улюблених кінопроєктів. Разом із героями глядачі боролися із всесвітнім злом та хвилювалися за любовні повороти долі головних чаклунок – сестер Галлівел.

ZAXID.NET пропонує подивитися, як змінились головні актори серіалу «Усі жінки – відьми».

Аліса Мілано – Фібі Галлівел

Наймолодша із сестер, яка могла передбачати майбутнє та левітувати. Після серіалу акторка переважно працювала на телебаченні, зокрема зіграла у серіалах «Мене звати Ерл», «Коханки» та «Ненаситні». Вона також зіграла важливу роль у запуску руху #MeToo у твітері після того, як її колега Роуз Мак-Гавен звинуватила продюсера Гарві Вайнштейна у сексуальному насильстві.

Голлі Марі Комбс – Пайпер Галлівел

Середня сестра, яка має здатність заморожувати або нагрівати молекули до вибухових ефектів. Після завершення серіалу у 2006 році акторка зіграла у ще одному популярному кіно – «Милі ошуканки». Наразі вона веде подкаст про «Усі жінки – відьми» під назвою «Дім Галлівелів» із колегами Дрю Фуллером та Браяном Краузе.

Роуз Мак-Гавен – Пейдж Метьюз (Галлівел)

Акторка вдало замінила померлу сестру Прю та була напів відьмою і напів світлоносицею. Після ролі Пейдж вона продовжила працювати на телебаченні та в кіно, знявшись у серії фільмів для режисерів Роберта Родрігеса та Квентіна Тарантіно. Вона стала однією із засновниць руху #MeToo й у своїх соцмережах активно висвітлює тему захисту прав жінок.

Шеннен Догерті – Прю Галлівел

Акторка зіграла найстаршу сестру сімейства Галлівелів. Через конфлікти на знімальному майданчику вона покинула проєкт наприкінці третього сезону, зрежисувавши смерть власної героїні. За сюжетом, Прю загинула у боротьбі із демоном Шаксом. Після серіалу Догерті не мала визначних ролей у кіно. 13 липня 2024 року акторка померла від раку молочної залози.

Джуліан Мак-Магон – Коул Тернер

Персонаж Коула розвинувся із демона Бальтазара в джерело всього зла. У кількох сезонах сюжет розгортався навколо романтичних стосунків Коула та Фібі, а сестри-чаклунки знищували його кілька разів. Після цієї ролі він здобув славу секс-символа на телебаченні, його запрошували у такі популярні проєкти, як «Частини тіла» та «Фантастична четвірка». Однією з останніх його ролей став фільм «Серфер», який вийде у 2025 році. Актор помер 2 липня 2025 року після тривалої боротьби з раком.

Браян Краузе – Лео Ваєтт

Після ролі янгола-охоронця сестер і чоловіка Пайпер Браян Краузе знімався на телебаченні та не мав визначних ролей. У останні роки він доєднався до подкасту Голлі Марі Комбс та бере активну участь у зустрічах із фанатами популярного шоу.

Фінола Г’юз – Петті Галлівел

Мати всіх чотирьох сестер і чаклунка, яка померла під час боротьби із водяним демоном, однак неодноразово епізодично з’являлась у серіалі. Після завершення проєкту вона повернулася до роботи в мильних операх, приєднавшись до шоу «Всі мої діти», за роль в якому отримала ще дві номінації на «Еммі». На початку 2000-х років вона перекваліфікувалася на телеведучу і запустила власне успішне шоу про стиль «Як я виглядаю?».

Дженніфер Родс – Пенелопа Галлівел

Бабуся головних героїнь та могутня родова відьма, яка неодноразово виручала сестер у минулому та майбутньому. Після «Усі жінки – відьми» вона зʼявилася в одному епізоді серіалу «Дівчата Гілмор» і знімалась у кількох непримітних фільмах.

Джеймс Рід – Віктор Беннет

Батько Прю, Пайпер і Фібі, який не був чаклуном та попри це допомагав донькам упродовж всіх восьми сезонів. Після серіалу він зіграв у сімейній драмі «Дикий вогонь» та серіалі «Невідомі особи». З 2014 року він грає роль наркобарона Клайда Вестона в мильній опері «Дні нашого життя», а з 2018 року знімається у серіалі «Головний госпіталь».

Доріан Ґреґорі – Дерілл Морріс

Після ролі копа-помічника сестер, який кілька сезонів допомагав їм прикривати чаклунство, актор продовжив зніматися на телебаченні. Він зіграв у популярному серіалі «Рятувальники Малібу», «Анатомія Грей» та «Як пощастить». У 2022 році долучився до подкасту про Галлівелів.

Дрю Фуллер – Кріс Галлівел

Молодший син Пайпер і Лео, який прибув із майбутнього, аби врятувати їхню сім’ю. Після серіалу Фуллер знімався в кіно та відеокліпах, а зараз спільно з кінобатьками веде подкаст про Галлівелів.

Вес Ремсі – Ваєт-Метью Галлівел

Старший син Пайпер і Лео, який у дорослому віці з’являвся у серіалі епізодично. З 2003 року він знімався в серіалі «Останні дні», а у 2011 – отримав головну роль в історичному драматичному серіалі «Клуб Playboy».

Кейлі Куоко – Біллі Дженкінс

Акторка доєдналася до серіалу в останньому восьмому сезоні та зіграла давню родичку сестер. Вона допомагала їм боротися зі злом і наприкінці сезону допомогла сестрам знищити найпотужнішого ворога – Тріаду. Паралельно із «Усі жінки – відьми» акторка знімалась у популярному ситкомі «Теорія великого вибуху». Зараз вона активно знімається на телебаченні.