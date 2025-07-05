У віці 56 років помер зірка серіалу «Усі жінки – відьми» Джуліан Мак-Магон
Актор помер внаслідок тривалої боротьби з раком
У віці 56 років помер популярний австралійський актор Джуліан Мак-Магон, відомий за роллю Коула Тернера в популярному серіалі 2000-х «Всі жінки відьми». Цю інформацію для Deadline підтвердила дружина актора Келлі Паньягуа.
Зазначається, що Джуліан Мак-Магон помер 2 липня у Флориді від раку, на який хворів у останні роки.
«З відкритим серцем я хочу поділитися з усім світом, що мій коханий чоловік Джуліан Мак-Магон мирно пішов із життя цього тижня після відважної боротьби з раком. Джуліан любив життя. Він любив свою родину. Він любив своїх друзів. Він любив свою роботу і своїх шанувальників. Його найзаповітнішим бажанням було дарувати радість якомога більшій кількості людей. Ми просимо підтримки в цей час, щоб наша родина могла попрощатися в приватності», – повідомила дружина актора.
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Джуліан Мак-Магон народився у 1968 році в Сіднеї в родині 20-го премʼєрміністра Австралії. Він починав свою карʼєру як модель і кілька років був обличчям відомої марки Leviʼs. Після цього його помітили на телебаченні та запросили в австралійський серіал «Династія». Найбільшу популярність йому принесла роль Коула Тернера у серіалі «Усі жінки відьми».
Коротка фільмографія Джуліана Мак-Магона
- «Додому в дорогу» (1990-1991);
- «Інший світ» (1993);
- «Профайлер» (1996-2000);
- «Усі жінки – відьми» (2000-2005);
- «Частини тіла» (2000-2010);
- «Фантастична четвірка» (2005);
- «Клин клином» (2012);
- «Втікачі» (2017-2018);
- «ФБР» (2019-2021);
- «Серфер» (2024);
- «Резиденція» (2025).