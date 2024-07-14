Шеннен Догерті зіграла одну із головних ролей у серіалі «Беверлі Гіллз»

У суботу, 13 липня, у віці 53 років померла американська акторка Шеннен Догерті, відома за головними ролями у серіалах «Беверлі Гіллз» та «Всі жінки – відьми». Про це повідомив People.

Смерть зірки серіалів підтвердила публіцистка Догерті Леслі Слоун.

«З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з недугою», – цитує People Догерті Леслі Слоун.

Шеннен Догерті протягом дев’яти років боролася з онкологією. У березні 2015 року в акторки діагностували рак молочної залози й вона розпочала лікування. У 2017 році Шеннен Догерті повідомила про ремісію, однак у 2020 році в ефірі ток-шоу Good Morning America акторка розповіла, що хвороба повернулася. Через три стало відомо, що рак дав метастази у мозок, а також поширився на кістки.

Шеннен Догерті стала відомою у 1990-х роках, виконавши роль Бренди Волш у серіалі «Район Беверлі-Гіллз» (1990-1994). Також акторка відома за роллю Прю Галлівелл у серіалі «Усі жінки — відьми» (1998-2001).

Акторка тричі була заміжня, однак дітей не мала.