Меттью Перрі став відомим у 1990-х роках, виконавши роль Чендлера Бінга в телесеріалі NBC «Друзі»

В ніч на 29 жовтня помер американо-канадський актор Меттью Перрі, відомий роллю Чендлера Бінга у серіалі «Друзі». Про це йдеться в повідомлені студії Warner Bros.

54-річного Перрі виявив мертвим у його квартирі помічник актора. На місці події не було виявлено наркотиків та ознак насильницької смерті. Розслідування причин смерті актора триває.

Меттью Перрі став відомим у 1990-х роках, виконавши роль Чендлера Бінга в телесеріалі NBC «Друзі» (1994–2004). Перрі був наймолодшим серед основного акторського складу «Друзів».

Він також виконав головну роль в телесеріалі «Студія 60 на Сансет-Стрип», знявся у багатьох фільмах, зокрема «Майже герої», «Дев'ять ярдів», «Десять ярдів», «Історія Рона Кларка» та «17 знову».

У минулому Перрі зловживав психоактивними речовинами, що призвело до проблем зі здоров’ям, але протягом останніх років, за його власними словами, він вилікувався від залежності.

Меттью Перрі ніколи не був одружений і не має дітей.