У шоу зібралися усі виконавці головних ролей

27 травня о 10 годині за київським часом став доступним для перегляду новий спеціальний епізод кульового серіалу «Друзі».

У шоу зібралися виконавці головних ролей Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер. Серед гостей прем'єри побували Леді Гага, Джастін Бібер, Девід Бекхем, Сінді Кроуфорд, Кіт Герінґтон, Том Селлек, Різ Візерспун та інші.

Епізод не вклався в традиційні для ситкомів 20-30 хвилин, він триває 1,5 години.

Нагадаємо, що шоу мало вийти ще навесні 2020 року, проте прем’єру відклали через пандемію.

Актори не гратимуть свої колишні ролі. Вони розповідають найцікавіше з того, що відбувалося під час зйомок усіх сезонів.

Серіал-рекордсмен

Серіал «Друзі» виходив протягом десяти років (з 1994 по 2004 рік). Загалом вийшло 236 серій. Ситком досі входить до числа найпопулярніших (донедавна його можна було подивитись на Netflix, проте заради показу спеціального епізоду студія Warner Bros. викупила права у стрімінгової платформи).

Зірки серіалу не гратимуть своїх героїв. Вони будуть самими собою

Наразі ще невідомо, скільки глядачів подивиться епізод протягом першої доби. Але є з чим порівнювати: останню серію 10-го сезону в прем'єрному ефірі бачили 52,5 млн осіб.

«Друзі» стали одним із найдорожчих серіалів в історії телебачення. Одну із найбільших статей видатків складали гонорари виконавців головних ролей.

Актори розповідають найцікавіше з того, що відбувалося під час зйомок усіх сезонів

На початку зйомок серіалу їх гонорари становили трохи більше 20 тис. доларів за серію. За кожен епізод другого сезону актори отримували вже по 40 тис. доларів, у третьому – 75 тис, у четвертому – 85, у п'ятому сезоні – 100 тис доларів за епізод кожному, у шостому – по 125 00тис., у сьомому та восьмому – по 750 тис доларів. У двох останніх сезонах актори заробляли по 1 млн доларів за серію.

За оцінкою журналу Forbes за 10 років зйомок в «Друзях» та ще 17 років трансляції серіалу кожен з основних акторів заробив (гонорар та роялті) приблизно 400 млндоларів. А студія Warner Bros., яка знімала серіал, щорічно заробляла близько 1 млрд доларів. Тільки на показі останнього епізоду «Друзів» канал NBC заробив 70 млн доларів.

Ситком стартував у 1994 році

За даними, які наводить часопис Variety, за участь в спеціальному епізоді Еністон, Перрі, Леблан, Кудроу і Швіммер отримали від 2,5 до 3 млн доларів.

Проте скільки коштував епізод загалом Warner Bros. наразі не розголошує.

За зйомках спеціального епізоду