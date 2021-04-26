Після виходу серіалу «Чорнобиль» компанії НВО, який розповідає про одну із найтрагічніших сторінок української історії, довкола нього у нашій країні виникло відразу декілька скандалів. Вони призвели до юридичних розглядів. Чому так сталось і у чому суть конфлікту? Розповідаємо детально.

«Необхідно брати дозвіл на використання імені»

Дружина загиблого при ліквідації аварії на ЧАЕС пожежника Василя Ігнатенка Людмила вже рік судиться з НВО через серіал «Чорнобиль». Телекомпанія відреагувала на позов лише у квітні 2021 року. Про це в інтерв’ю «UA: Радіо Культура» розповів адвокат Ігнатенко Олександр Мамуня.

У квітні 2020 року Людмила Ігнатенко подала позов поти НВО через те, що компанія не запитала дозволу на використання її імені та імені її чоловіка у серіалі. У позові вона вимагає припинити порушення прав та відшкодувати моральну шкоду.

«Чітко передбачено українським законом, що у людини, чиє ім’я використовуються в художньому фільмі, необхідно брати дозвіл на використання імені. Якщо використовується ім’я людини, якої немає в живих на момент зйомки та демонстрації фільму, тоді необхідно брати дозвіл у того з подружжя, хто є живим», – заявив адвокат.

Він також розповів, що НВО відреагувала на позов лише у квітні 2021 року. За його словами, НВО протягом року жодним чином не реагувала на позов. Лише 7 квітня на судовому засіданні з’явилися представники телекомпанії.

За словами адвоката, ця справа потім зможе стати прецедентом для тих людей, чиї імена кінокомпанії теж використали без дозволу у своїх художніх творах.

Відео без дозволу

Однак це не єдиний скандал навколо серіалу. Раніше український режисер Андрій Приймаченко заявив, що його відео використали у серіалі НВО «Чорнобиль» без дозволу. У першій серії серіалу «Чорнобиль» з’являється відео, яке зробив Андрій Приймаченко.

Це візуалізовані телефонні переговори диспетчера ЦППЗ (центральний пункт пожежного зв'язку) з диспетчерами ВПЧ (воєнізована пожежна частина) ЧАЕС, Іванкова, Поліського, з керівництвом пожежної охорони, які відбувались 26 квітня 1986 року. Режисер зробив титри з голосу та виклав ролик у YouTube ще у березні 2013 року. Саме він і з’являється у серіалі.

«Жодних судових позовів поки що не планую. Хотів би зустрітися та поговорити. Очевидно, що їх цікавить українська тема, адже серіал добре зроблено, з увагою до деталей. Думаю, вони й далі займатимуться цією темою, тож пріоритетом для мене є співпраця, а не конфлікт», – розповів режисер ZAXID.NET ще у 2019 році, коли вийшов серіал.

Кадр з серіалу «Чорнобиль», де видно помилку, якої припустився Приймаченко

Проте після першого звернення Приймаченка до HBO йому написали представники Sister Pictures, що «ми власноруч створили наше відео, воно є 100% авторським».

Цікаво, що у ролику Приймаченко є помилка: у реченні, де йдеться про підняття по тривозі начальника, вжито словосполучення «наш состав» замість «начсостав». Ця ж помилка є і в серіалі, проте його автори наголосили, що її зробив їх перекладач.

Компанія Radioactive Films, яка представляла виробників серіалу в Україні, відповіла режисеру у Facebook, що «права на використання цього відео були отримані і підтверджені дирекцією музею Чорнобиля у Києві». Докладно Андрій Приймаченко виклав своє спілкування з представниками НВО у Facebook.

«Ми не намагаємося створити якийсь скандал»

Ми розпитали адвокатку Наталію Гнатюк, керуючу партнерку юридичної компанії LAW NET, яка спеціалізується в креативній індустрії та представляє інтереси Андрія Приймаченка:

Андрій Приймаченко є не одним з тих, чиї права були порушені в сералі. Звукова доріжка, використана у візуалізації, є частиною фільму «Того ранку 26 квітня» (1993 рік, режисер В. Манілов, – ред.) виробництва «Укркінохроніки». Таким чином порушено права державного підприємства.

Я неодноразово писала напряму до НВО, на мої звернення вони ніяк не реагували. Проте після одного з моїх листів до мене зателефонували з юридичної компанії, яка представляє їх інтереси в Україні. Ми коротко поспілкувались. В них є чітка позиція, що права не порушені, що відео, яке створив Андрій, не є об’єктом авторського права. Хоча в Андрія є свідоцтво про реєстрацію від УкрПатенту, а звукова доріжка є архівним записом. Тобто юристи не зробили жодних спроб розібратись та встановити, що існує два об’єкти авторського права: відеоряд та звуковий ряд.

Якими були ваші дії?

Після того, як я зрозуміла, як адвокат, що немає жодних можливості спілкування з юристами, бо вони мають позицію, що предмету розмови не існує, ми спільно від імені «Уркінохроніки» та Андрія Приймаченка звернулися до Міністерства культури та інформаційної політики. Ми написали офіційного листа з приводу того, що під час зйомок серіалу «Чорнобиль» були порушені права в тому числі держпідприємства. Мінкульт є засновником «Укркінохроніки». Тож ми просили, щоб держава також вступила у цей діалог та в нас відбулись якісь перемовини.

Ми не намагаємося створити якісь скандал чи піаритись на цій справі. Ми намагалися домовитись, проговорити з НВО, яким чином вони зможуть компенсувати державі втрати. Можливо, навіть через якусь іншу співпрацю. Проте у нас немає жодного позитивного результату.

Також ми представляємо родину Ігоря Костіна, найвідомішого в світі фотографа, який фотографував Чорнобиль. Його права також були порушені. Таким чином я бачу на майбутнє, що потрібно об’єднати зусилля людей, компаній та установ, чиї права були порушені, та виходити на діалог під егідою держави.

Чому НВО опинилась у такій ситуації?

Я думаю, що ця ситуація опинилась поза їх контролем. Скоріше за все вони довірились місцевим юристам, які не дуже професійно виконали свою роботу. Бо компанії такого рівня знають наслідки порушення авторського права та намагаються такого не робити.

Чому ж тоді вони не вирішили ситуацію на початковому етапі, коли легко було домовитись?

Думаю, що питання в тому, що місцеві юристи припустилися помилки і тепер в ним мета довести, що її не було. Тому вони унеможливлюють прямий контакт з НВО.

Про «Чорнобиль»

Нагадаємо, «Чорнобиль» – п'ятисерійний мінісеріал, створений і написаний Крейгом Мезіном та зрежисований Юганом Ренком. Прем'єра фільму спільного виробництва американського кабельного каналу HBO та британського Sky Atlantic відбулася 6 травня 2019 року. Події розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції.

Серіал «Чорнобиль» отримав «Золотий глобус» як найкращий мінісеріал, а актор Стеллан Скарсгард за роль Бориса Щербини отримав приз як актор другого плану. Також «Чорнобиль» здобув чимало інших нагород та очолив глядацький рейтинг сайту IMDb.

Нагадаємо також, що роль Людмили Ігнатенко у серіалі зіграла ірландська актриса та співачка Джессі Баклі, а її чоловіка Василя – британський актор Адам Нагайтіс.

На головному фото Джессі Баклі у ролі Людмили Ігнатенко в серіалі «Чорнобиль».