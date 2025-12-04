Олександр Усик обрав собі наступного суперника

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) отримав офіційний дозвіл провести добровільний захист титулу WBC. Це рішення було ухвалене за підсумками засідання рейтингового комітету Всесвітньої боксерської ради у межах 63-го Конгресу WBC в Таїланді.

Таким чином у найближчому поєдинку Усик зустрінеться з колишнім чемпіоном світу, американцем Деонтеєм Вайлдером (44-3-1, 43 КО). Після цього бою українець проведе обов'язковий захист титулу проти Лоуренса Околі або Мозеса Ітауми (британські боксери зустрінуться між собою на початку 2026 року).

Нагадаємо, Усик володіє титулами WBC, WBO та IBF, але втратив титул WBO (звільнив його через небажання проводити обов'язковий захист поясу проти претендента Фабіо Вордлі). WBO та IBF не матимуть заперечень проти чемпіонського бою Усика і погодилися почекати, доки Усик проведе два поєдинки під егідою Всесвітньої боксерської ради.

До слова, Вайлдер володів поясом WBC у 2015-2020 роках, перш ніж поступитися Тайсону Ф'юрі. У червні Деонтей нокаутував свого земляка Тайрелла Херндона. Усик востаннє виходив на ринг у липні, коли зупинив британця Даніеля Дюбуа.