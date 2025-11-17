Чемпіоном світу за версією WBO Усик став після перемоги над Ентоні Джошуа у 2021 році

Український боксер Олександр Усик звільнив пояс чемпіона світу за версією Світової боксерської організації (WBO). Про це повідомили у понеділок, 17 листопада, на сторінці WBO в Х.

«Олександр Усик відмовився від титулу чемпіона WBO у важкій вазі. WBO вшановує його історичну кар'єру та називає це шанобливою паузою, а не прощанням», – повідомили на сторінці організації.

Причини такого рішення WBO не назвали. Водночас у повідомленні Світової боксерської організації йдеться, що перед Усик провів розмову з представниками WBO, під час якої вони ухвалили рішення про звільнення поясу чемпіона світу.

У доробку Усика доробку лишаються пояси IBF, WBA та WBC.

Олександр Усик здобув статус чемпіона світу за версією WBO у 2021 році, коли переміг британця Ентоні Джошуа. Свій титул він захистив пʼять разів поспіль, провівши бої з Джошуа, Даніелем Дюбуа та Тайсоном Фʼюрі.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня 205 року Олександр нокаутував Даніеля Дюбуа в 5-му раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Після цього WBO зобов'язала українця провести обов'язковий захист титулу проти претендента Джозефа Паркера, який у лютому достроково здолав Мартіна Баколе. Втім, згодом поєдинок відтермінували – сик звернувся до організації з проханням відтермінувати бій через давнє ушкодження спини, яке позначилося на його здоров'ї. Окрім того, боксер попросив дати йому можливість відпочити через свій вік, зазначивши, що останніми роками він проводив бої найвищого рівня.

Поки Усик доліковував травми, Паркер програв у поєдинку з Фабіо Вордлі, який здобув звання тимчасового чемпіона за версією WBO. Тепер Вордлі повинен отримати повноцінний титул та отримати нового суперника.