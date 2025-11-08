Олександр Усик потрапив у топ-5 найбагатших боксерів в історії спорту
Український чемпіон заробив величезні статки завдяки спорту
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) потрапив у топ-5 найбагатших боксерів за всю історію, повідомляє GiveMeSport. За свою кар'єру українець заробив близько 214 мільйонів доларів. Зазначається, що вже в наступному бою він може піднятися на 4 місце, обійшовши Менні Пак'яо у якого 220 млн.
Лідирує у цьому списку легендарний Флойд Мейвезер, у якого 400 млн. До топ-3 також потрапили колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес та Джордж Форман (в обох по 300 мільйонів). До слова, у список товстосумів потрапив навіть блогер Джейк Пол, який заробив 100 млн доларів після поєдинку з Майком Тайсоном. Водночас сам «Залізний Майк» з 20 мільйонами опинився поза рейтингом.
Топ-10 найбагатших боксерів в історії:
- 1. Флойд Мейвезер (США) – 400 млн доларів
- 2. Сауль Альварес (Мексика) – 300 млн
- 3. Джордж Форман (США) – 300 млн
- 4. Менні Пак'яо (Філіппіни) – 220 млн
- 5. Олександр Усик (Україна) – 214 млн
- 6. Оскар Де Ла Хойя (США) – 200 млн
- 7. Тайсон Ф'юрі (Англія) – 146 млн
- 8. Шугар Рей Леонард (США) – 120 млн
- 9. Леннокс Льюїс (Англія) – 120 млн
- 10. Джейк Пол (США) – 100 млн
Нагадаємо, 25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера та став обов'язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.
