Олександр Усик опинився серед найбільших товстосумів світу спорту

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) потрапив у топ-5 найбагатших боксерів за всю історію, повідомляє GiveMeSport. За свою кар'єру українець заробив близько 214 мільйонів доларів. Зазначається, що вже в наступному бою він може піднятися на 4 місце, обійшовши Менні Пак'яо у якого 220 млн.

Лідирує у цьому списку легендарний Флойд Мейвезер, у якого 400 млн. До топ-3 також потрапили колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес та Джордж Форман (в обох по 300 мільйонів). До слова, у список товстосумів потрапив навіть блогер Джейк Пол, який заробив 100 млн доларів після поєдинку з Майком Тайсоном. Водночас сам «Залізний Майк» з 20 мільйонами опинився поза рейтингом.

Топ-10 найбагатших боксерів в історії:

1. Флойд Мейвезер (США) – 400 млн доларів

2. Сауль Альварес (Мексика) – 300 млн

3. Джордж Форман (США) – 300 млн

4. Менні Пак'яо (Філіппіни) – 220 млн

5. Олександр Усик (Україна) – 214 млн

6. Оскар Де Ла Хойя (США) – 200 млн

7. Тайсон Ф'юрі (Англія) – 146 млн

8. Шугар Рей Леонард (США) – 120 млн

9. Леннокс Льюїс (Англія) – 120 млн

10. Джейк Пол (США) – 100 млн

Нагадаємо, 25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера та став обов'язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.