Пілоти Формули-1 перед останнім етапом сезону-2025

Команди Формули-1 розпочали підготовку до нового сезону, в якому очікується чимало змін. Зокрема, у наступному чемпіонаті з’явиться одинадцята команда Cadillac, за яку виступатимуть Серхіо Перес та Валттері Боттас (обидва пілоти повертаються після річної перерви). Також королівські перегони матимуть дебютанта – Арвіда Ліндблада, який замінить Ісака Аджара в RB.

Деякі команди отримають ребрендинг. Так Sauber стане Audi, проте ім'я Sauber залишиться незмінним у компанії, яка керує заводською командою німецького концерну і подала заявку на участь у сезоні. У зв'язку з новими титульними спонсорами змінилися офіційні назви у McLaren та Haas. Тепер вони називаються McLaren Mastercard F1 Team та TGR Haas F1 Team відповідно.

Команди Red Bull і RB перейшли на силові установки Red Bull Ford, Alpine – на Mercedes, а Aston Martin – на Honda.

Також відбулись деякі зміни номерів у пілотів. Так, уперше з 2022 року № 1 використовуватиме не Макс Ферстаппен. «Одиницею» тепер користуватиметься Ландо Норріс, який уперше став чемпіоном у сезоні-2025. Натомість нідерландець обрав собі № 3 – 4-разовий чемпіон хотів узяти його ще на старті кар’єри, однак тоді число було зайняте Даніелем Ріккардо.

Також варто звернути увагу на новачка Арвід Ліндблад «ганятиме» під № 41. Решта пілотів залишилися зі звичними номерами, зокрема і свіжоспечені гонщики Cadillac – Серхіо Перес (№ 11) і Валттері Боттас (№ 77).