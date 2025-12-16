Автодром «Алгавре» у місті Портіман

Прес-служба Формули-1 повідомила про повернення у календар змагань Гран-прі Португалії. Договір підписано на 2027-й та 2028-й роки, а гонка проходитиме на автодромі «Алгавре», що знаходиться у місті Портіман.

Португальський етап замінить Гран-прі Нідерландів, контракт якого завершиться у 2026 році. До слова, з 2026 року Формула-1 використовуватиме принцип ротації, тож деякі автодроми тимчасово випадуть з календаря.

Нагадаємо, етап Гран-прі в Португалії проводили в період з 1958-го по 1960-й та з 1984-го по 1996-й роки, але тоді це були автодроми в Ешторілі, Боавішті, Кашкайші та Монсанто-Парк. Щодо автодрому Алгавре» (Портіман), то там відбувались гонки 2020-го та 2021-го років – обидва Гран-прі виграв Льюїс Гамільтон. Спочатку до Португалії повернулись заради розширення календаря через пандемію ковіду, а роком пізніше через виключення Гран-прі В'єтнаму.

Цікаво, що рекордсменами з перемог в Португалії є Ален Прост та Найджел Менсен (по три подіуми).