Фабіо Вордлі несподывано нокаутував Джозефа Паркера

У ніч на 26 жовтня у Лондоні на арені О2 відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Френка Воррена Queensberry Promotions. Головною подією став поєдинок у суперважкій вазі між тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (36-3, 23 КО) та тимчасовим чемпіоном WBА британцем Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО). Окрім титулів на кону стояло право боксувати з Олександром Усиком.

Нагадаємо, українець отримав Паркера як обов'язкового претендента ще у березні, проте організація дозволила провести йому об'єднавчий бій з Даніелем Дюбуа. Після поєдинку Усику дозволили відтермінувати проведення перемовин з Паркером через ушкодження спини. Поки Усик набирався сил після перемоги над Дюбуа, Паркер вирішив розім’ятися і погодився на зустріч з непереможним Вордлі.

Новозеландець розпочав активно, тримав темп і влучав у суперника. Вордлі відповідав контратаками й навіть декілька разів поцілив у підборіддя новозеландця аперкотом. Ближче до так званих «чемпіонських раунді»в Паркер почав «здуватися», а в10-му раунді лише гонг врятував його від нокауту. Однак вже у наступній трихвилинці рефері довелось рятувати Джозефа після того, як британець затис його у куті рингу і влаштував побиття.

Ця перемога стала ювілейною, двадцятою у кар'єрі Вордлі (також у його доробку одна нічия). Натомість Паркер програв свій четвертий поєдинок (при 36 перемогах).

Як наслідок, Вордлі став обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. У команді українця раніше заявили, що цей поєдинок відбудеться у першій половину 2026 року.