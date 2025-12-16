ФІФА обрала найкращого тренера, футболіста і символічну збірну гравців 2025 року
Міжнародна федерація футболу провела щорічну церемонію The Best
Найкращим тренером минулого сезону став іспанський фахівець Луїс Енріке. Наставник ПСЖ обійшов двох своїх конкурентів – Хансі Фліка з іспанської «Барселони» та Арне Слота з англійського «Ліверпуля».
Найкращим гравцем було названо форварда парижан і володаря «Золотого м’яча» Усмана Дембеле.
Нагадаємо, минулого сезону ПСЖ виграв требл – Лігу 1, Кубок Франції та Лігу чемпіонів. Також команда завоювала Суперкубок УЄФА і дійшла до фіналу Клубного чемпіонату світу, де поступилася лондонському «Челсі» (0:3).
Також ФІФА оголосила символічну команду найкращих гравців 2025 року. До складу цієї збірної увійшло одразу 5 представників ПСЖ.
Команда року за версією The Best:
- Джанлуїджі Доннарумма («Манчестер Сіті»)
- Ашраф Хакімі (ПСЖ)
- Вільян Пачо (ПСЖ)
- Вірджил ван Дейк («Ліверпуль»)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Джуд Беллінгем («Реал» Мадрид)
- Вітінья (ПСЖ)
- Педрі («Барселона»)
- Коул Палмер («Челсі»)
- Ламін Ямаль («Барселона»)
- Усман Дембеле (ПСЖ)