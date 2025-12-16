Луїс Енріке випередив у голосуванні наставників «Барселони» та «Ліверпуля»

Найкращим тренером минулого сезону став іспанський фахівець Луїс Енріке. Наставник ПСЖ обійшов двох своїх конкурентів – Хансі Фліка з іспанської «Барселони» та Арне Слота з англійського «Ліверпуля».

Найкращим гравцем було названо форварда парижан і володаря «Золотого м’яча» Усмана Дембеле.

Нагадаємо, минулого сезону ПСЖ виграв требл – Лігу 1, Кубок Франції та Лігу чемпіонів. Також команда завоювала Суперкубок УЄФА і дійшла до фіналу Клубного чемпіонату світу, де поступилася лондонському «Челсі» (0:3).

Також ФІФА оголосила символічну команду найкращих гравців 2025 року. До складу цієї збірної увійшло одразу 5 представників ПСЖ.

Команда року за версією The Best: