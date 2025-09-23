За підсумками минулого сезону Дембеле виграв з ПСЖ дебютний трофей Ліги чемпіонів і Суперкубок УЄФА

«Золотий мʼяч» 2025 року отримав французький вінгер Усман Дембеле, який виступає за ПСЖ. Церемонія нагородження відбулася увечері 22 вересня у Парижі. За підсумками минулого сезону Дембеле виграв з ПСЖ дебютний трофей Ліги чемпіонів і Суперкубок УЄФА, і його визнали найкращим гравцем сезону ЛЧ. Зі збірною Франції він став бронзовим призером Ліги націй, пише «Суспільне. Спорт».

Учетверте нагороду присуджували не за результатами календарного року, а за результатами сезону. Саме тому серед претендентів на «Золотий мʼяч» не було його минулорічного власника Родрі, який через травму пропустив більшість сезону. Крім Дембеле, фаворитами нагороди були, зокрема, іспанський форвард Ламін Ямаль, який представляє «Барселону», португальський півзахисник Вітінья з ПСЖ, єгипетський нападник з «Ліверпуля» Мохаммед Салах та бразильський вінгер з «Барселони» Рафінья.

28-річний Усман Дембеле народився у французькому Верноні та має мальтійське походження. Професійну карʼєру розпочав у «Ренні» у 2015 році, де затримався тільки на рік, потім рік пограв у «Боруссії», завоювавши з клубом Кубок Німеччини, після чого у 2017 році перейшов до «Барселони» (став триразовим чемпіоном Іспанії, дворазовим володарем Кубка та Суперкубка Іспанії). З 2023 року представляє ПСЖ, контракт підписаний до 2028 року.

Французький футболіст здобув «Золотий мʼяч» уперше з 2022 року, коли трофей виграв Карім Бензема. Серед футболістів ПСЖ досі премію отримував лише Ліонель Мессі (2021).