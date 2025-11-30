Андрій Панів встановив світовий рекорд

13-річний школяр зі Львівщини визнаний рекордсменом України та світу з набивання мʼяча. Про це повідомили у департаменті спорту, молодіт та туризму Львівської ОВА.

«Андрій Панів встановив рекорд України, набивши мʼяч 8962 рази, а 24 листопада міжнародний відділ Рекордів України підтвердив його набивання ногами 13096 разів, що є найбільшим зафіксованим досягненням у світі. Для цього хлопцеві знадобилася 1 година 37 хвилин», – йдеться в повідомленні департаменту.

27 листопада хлопцеві виповнилося 13 років, а на момент встановлення рекорду було 11 років і 7 місяців.

З жовтня 2023 року Андрій Панів був гравцем команди «Сокіл» (Мшана), до червня 2024 року відвідував секцію футбольного фристайлу у Львові під керівництвом Абатурова Артема і Сергія Савенка. Після цього він з сімʼєю переїхав до Нідерландів, де виступає за клуб «АТС-65» в місті Хенгело. Минулого сезону хлопець став найкращим бомбардиром, забивши за сезон 60 голів. Цього року за 11 ігор вже забив 29 голів.

«Такі досягнення — це чудова промоція як конкретних видів спорту, так і загалом активного способу життя. А ще, приємно та важливо, що імена українців вкотре звучать на міжнародній арені, привертаючи увагу до нашої країни», – зазначив директор департаменту спорту, молоді та туризму ЛОВА Роман Хімʼяк.