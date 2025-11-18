Отець Макарій Дутка на змаганнях (зліва)

У Тернополі 17 листопада під час змагань із пауерліфтингу на Кубку Заходу України ієромонах Макарій Дутка встановив 15-й рекорд України у жимі лежачи в екіпіруванні. Про це Макарій Дутка повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Під час змагання отець Макарій підняв 217,5 кг у жимі лежачи в екіпіруванні згідно з нормами та правилами Федерації KRAWA у PRO-дивізіоні та встановив 15-й рекорд України. Свій черговий рекорд Макарій Дутка присвятив протестам проти корупції у владі та традиційно закликав замість привітань донатити на ЗСУ.

Відео фейсбук Makariy Dutka

«Встановленням рекорду, моєю спортивною та щоденною боротьбою хочу висловити, разом з моїм тренером Павлом Зіньком, нашу біль і протест проти корупції на різних рівнях влади. Наша спортивна кар’єра є прозорою та відкритою, ми не вживаємо заборонених препаратів у спорті, допінгів. Друзі, брати та сестри, наші чиновники, майте відвагу і совість жити для Народу, трудитися для нього – це найвище благо, віддавати своє щоденне життя для інших», – написав Макарій Дутка у фейсбуці.

Як зазначив на своїй сторінці священнослужитель, за добу йому вдалося зібрати 250 тис. грн на купівлю буса для 15-ї бригади артилерійської розвідки.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року в Києві під час змагань з пауерліфтингу ієромонах Макарій Дутка за один день встановив два рекорди з жиму штанги лежачи, піднявши вагу 212,5 кг та 215 кг.