О. Макарій Дутка (ліворуч) зі своїм тренером Павлом Зінком

У Києві, 19 жовтня під час змагань на Кубку України єромонах Макарій Дутка із Львівщини встанови за один день два нові рекорди із жиму штанги лежачи згідно з правилами Всеукраїнської федерації пауерліфтингу.

Як повідомив, о. Макарій на фейсбук сторінці, перший рекорд вагою 212,5 кг він присвятив Великому митрополиту Андрею Шептицькому з нагоди його 160 річниці з дня народження. Ще одне досягнення, жим лежачи із вагою 215 кг, присвячено українським захисникам та захисницям та оголосив про новий збір.

«Коли був під штангою, то казав у молитві: Владико Андрею, допоможи і штанга досить легко давалася. Всі спроби 205 кг, 213 кг 215 кг були вдалими та зарахованими всіма суддями. На жаль, третій рекорд 218,5 кг не піддався. Але все попереду» – ділиться Макарій Дутка.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Макарій Дутка переміг на Чемпіонаті України з пауерліфтингу та цього року в серпні на турнірі «Кубок Незалежності», що відбувався у рамках Всеукраїнської федерації пауерліфтингу, монах встановив свій 12 рекорд України, завдяки цьому йому тоді вдалось зібрати 210 тис. грн для допомоги українським військовим. Після своєї чергової перемоги, Макарій Дутка закликає замість привітань донатити на ЗСУ.