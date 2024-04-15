Макарій Дутка зробив восьмий рекорд України з результатом 193 кг у вивазі лежачи

Монах Свято-успенської унівської лаври Макарій Дутка переміг на Чемпіонаті України з пауерліфтингу, встановивши восьмий рекорд України. Свою перемогу він присвятив ЗСУ, оголосивши новий збір на дрони.

«Дорогі брати та сестри, щойно у Києві зі своїм особистим тренером Павлом Зіньком виграли Чемпіонат України з пауерліфтингу. Зробив восьмий рекорд України з результатом 193 кг у вивазі лежачи», – написав Макарій Дутка 14 квітня у Facebook.

Макарій Дутка встановив восьмий рекорд України у вивазі лежачи (фото Макарія Дутки)

Також він оголосив збір на 33 дрони для бійців 24 ОМБр імені короля Данила та попросив донатити замість надсилання йому привітань. Загальна сума збору 500 тис. грн.

Дрони будуть придбані спільно з Всеукраїнським благодійним проектом «Пташки перемоги», завдяки якому на фронт вже доставили понад 6 тис. дронів. За найбільші донати отець пообіцяв нагороди, серед яких прапор великого розміру з особистим підписом Валерія Залужного. Посилання на банку.