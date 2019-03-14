Настоятель Унівської лаври Макарій Дутка переміг на Кубку світу з пауерліфтингу

Троє представників Львівщини: Макарій Дутка, Роман Батрин і Владислав Ксенз здобули «золото» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Вони –підопічні тренера Павла Зінька. Міжнародні змагання відбувалися у Києві під егідою GPF.

Серед чемпіонів – настоятель Свято-Успенської Унівської лаври Макарій Дутка. У «залізному спорті» він вже близько 7 років. За цей час здолав усі сходинки – від аматора до професіонала. Разом із іншими ченцями навіть облаштував невеликий спортзал у монастирі. Каже, помітив, що під час посту демонструє вищі результати. І додає: «Хочу також переконатися у цьому під час посту 2019 року, коли я не буду вживати зовсім м’ясних і молочних продуктів. Я вірю, що до Паски в мене ще будуть непогані результати».

На Кубку світу ієромонах зумів підняти у жимі лежачи 145 кілограмів. Це на 10 кг менше, ніж Макарій задумував. Однак така вага – його особистий рекорд і найкращий показник серед конкурентів. Наступна планка – звання міжнародного майстра спорту.

Макарій Дутка зазначає: «Я думаю, що кожен чоловік, кожна жінка, які займаються спортом, відчували після тренувань, що з’являється дуже хороший настрій, такий тонус у житті. Ти себе добре почуваєш, тобі гарно, ти позитивно налаштований на життя. Менше поганих думок».

На відміну від досвідченого Макарія, Роман Батрин їхав виступати у жимі лежачи як дебютант. Адже раніше займався бодібілдингом. У підсумку підняв 120 кілограмів і зайняв перше місце. Роман каже: «Вирішив спробувати себе у жимі лежачи для власного его, для власного «я». Довести, що я не тільки можу показати форму, просушитись, а й продемонструвати силу. Вдалося підняти тільки 120 кг, на жаль. Була ціль 130 кг. Але оскільки я сушився весь місяць і не встиг відновитися за один день, думаю, це було причиною, що я не витиснув більше».

Дебют ще одного львів’янина Владислава Ксенза теж видався «золотим». Раніше хлопець займався ігровими видами спорту, а рік тому вирішив випробувати себе у силових. Розповідає: «Тренер мене налаштовував. Казав, що я повинен не бачити нікого навколо. Налаштуватися, серйозно поставитися. І думаю, мені вдалося».

Тепер львівські богатирі готуватимуться до літнього сезону.