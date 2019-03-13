Ветерани АТО відкрили на Рясному-2 соціальний тренажерний зал

Учасники бойових дій після повернення з війни відкрили у мікрорайоні Львова Рясне-2 тренажерний зал. Більшість відвідувачів займається там безкоштовно. Заняття спортом реабілітовує ветеранів АТО і захоплює дітей віддаленого району міста. У залі влаштували навіть змагання з пауерліфтингу.

Вони пройшли війну, та не змогли пройти повз соціальні проблеми у цивільному житті. От уже декілька років на Рясному-2 працює тренажерний зал «Купол». Заснували його учасники бойових дій, десантники. Спортом тут займається майже сотня людей, та більше половини з них – безкоштовно.

«Займаються діти учасників бойових дій, з багатодітних сімей, діти-сироти, наголошується, що то є соціальний проект, а також займаються діти з району і з школи», – розповідає учасник бойових дій, десантник Ігор Бездух.

Ігор – десантник бойової 80-ї бригади. У 40 років пішов добровольцем на фронт і був поранений під час виходу з ворожого оточення на Веселій Горі. Того трагічного дня 5 вересня 2014 року загинули 40 українських воїнів. Боєць декілька років оговтувався від травм і годинами тренувався у залі. Та за словами ветерана, добрі справи – найкраща реабілітація.

«Це і є реабілітація, займаєшся з побратимами разом, всі спільно, і настрій такий завжди на позитиві. Стараєшся, хлопці підтримують один одного, бувають нюанси, бо хто не працює, той не помиляється, той того підтримав, той того і разом все вдається», – дає рецепт акліматизації після війни учасник бойових дій, десантник Ігор Бездух.

Доки кремезні хлопці вправляються із залізом, за ними уважно стежить й ветеранка десанту. Людмила – професійний боєць та парамедик. Її душа й досі тягне на фронт, але й тут роботи вистачає.

«Прийшла у військкомат, сказала, що хочу служити, і потрапила в десант на відборі прямо в районному військкоматі. Перебування на війні загострило відчуття того, що братерство є не лише там, а й тут, що й відбувається на цьому прикладі, тому потрібно переносити братерство сюди», – впевнена учасниця бойових дій, десантниця Людмила Кравець.

У залі вже не вперше організовують змагання серед школярів та дорослих. Присісти чи підняти від грудей більше ста кілограмів під силу лише майбутнім десантникам.

«Це змагання з пауерліфтингу, який включає в себе три вправи: присідання, жим лежачи та станова тяга. Переможець визначається в сумі трьох вправ», – пояснює суддя змагань Петро Попелишин.

«Я мінімально готувався і зараз пожинаємо плоди, є результат – 130 кілограмів, це непогана вага», – ділиться враженнями після підходу учасник змагань В'ячеслав.

Після кількагодинних змагань визначили найкращих у трьох вагових категоріях. Тонни піднятого заліза перетворились на кубки та пам'ятні медалі.