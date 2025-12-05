ДТП трапилась 3 грудні в селі Бартатів на Львівщині

За кермом автомобіля BMW X5, який спричинив потрійну ДТП із загиблим у Бартатові, виявився священник ПЦУ Роман Гладкий. За інформацією джерел ZAXID.NET, за кермом він був нетверезим.

ДТП трапилась ввечері в середу, 3 грудня, в селі Бартатів біля Львова. 44-річний місцевий мешканець за кермом BMW X5 під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ravon, за кермом якого був 33-річний мешканець Городка. У нього залишилося троє дітей.

Надалі за інерцією автомобіль Ravon в’їхав у попутний автомобіль Škoda Fabia. В результаті ДТП водій Ravon загинув на місці події.

Фото прокуратури

За даними ZAXID.NET, за кермом BMW X5 був священник Роман Гладкий, у його крові виявили 1,5 проміле алкоголю. Роман Гладкий очолює релігійну громаду парафії успіння пресвятої Богородиці Дрогобицько-Самбірської єпархії ПЦУ в селі Затока.

5 грудня поліція підтвердила, що 44-річний водій BMW X5 за кермом був нетверезим. Суд відправив його під варту без права внесення застави.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). За вчинене йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.