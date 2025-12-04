На Львівщині трапилась потрійна ДТП, унаслідок якої загинув водій легковика – автомобіль BMW X5 виїхав на зустрічну смугу.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, ДТП трапилась ввечері в середу, 3 грудня, в селі Бартатів біля Львова. 44-річний місцевий мешканець за кермом BMW X5 під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ravon, за кермом якого був 33-річний мешканець Городка.

Надалі за інерцією авто зіткнулося з попутним автомобілем Škoda Fabia. В результаті ДТП водій автомобіля Ravon загинув на місці події. Обставини ДТП зʼясовує поліція.