ДТП трапилася у селі Довге

У неділю вночі, 30 листопада, на Львівщині внаслідок наїзду легкового автомобіля до лікарні потрапив неповнолітній пішохід. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 00:37 у селі Довге. Водій автомобіля Mitsubishi Grandis, 23-річний мешканець села Довге, наїхав на пішохода, неповнолітнього мешканця цього ж села.

Внаслідок ДТП 17-річного потерпілого із множинними травмами у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення Стрийської ЦРЛ.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.