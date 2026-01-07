До призначення він був заступником керівника військкомату

Чернівецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки отримав нового керівника. Ним став 50-річний полковник Сергій Арушанян. На посаді він замінив Сергія Потякова, якого перевели у вересні 2025 року.

Про нове призначення ZAXID.NET повідомили в секторі зв’язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП у середу, 7 січня. У військкоматі зазначили, що 50-річного полковника Сергія Арушаняна призначили на посаду згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 7 грудня 2025 року. До призначення він проходив службу на посаді заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Сергій Арушанян у 1997 році закінчив Харківське вище танкове командне училище. Проходив службу на командних посадах в 201 танковому полку, в 300 окремому механізованому полку, а згодом на керівних посадах в структурах військових комісаріатів, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Чернівецької області. Під час проходження служби в 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді в 2017 та 2018 роках брав участь в проведенні антитерористичної операції.

Додамо, що попереднього керівника Чернівецького ТЦК та СП Сергія Потякова у вересні 2025 року перевели у бойову бригаду. Причин переведення не повідомляли, однак зазначили, що це зробили за особистою заявою військового. З вересня по грудень 2025 року обов’язки керівника виконував полковник Юрія Миронець.