Пожежа в Тихорєцьку Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА

У ніч на неділю, 15 березня, Сили оборони завдали ударів по низці енергетичних об’єктів на території Росії та в анексованому Криму.

Про ракетну атаку цієї ночі повідомляли жителі Бєлгорода. Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі у місті виникли перебої з електро-, водо- та теплопостачанням.

Увага: відео містить ненормативну лексику!

У Тихорєцьку Краснодарського краю після атаки безпілотників, ймовірно, повторно загорілася місцева нафтобаза, а також були пошкоджені високовольтні лінії. У цьому населеному пункті розташований один із найбільших нафтових логістичних вузлів на півдні Росії.

Вибухи лунали у Волгограді, зокрема в районах, де розташовані нафтопереробний завод «Лукойл» та електростанція.

Окрім того, безпілотники помітили над Саранськом у Республіці Мордовія, однак інформації про можливі наслідки наразі немає.

Окрім російських регіонів, пожежу після атаки БпЛА також зафіксували на горі Ай-Петрі в анексованому Криму. За даними моніторингової групи «Кримського вітру», під удар потрапили радіолокаційні станції радіотехнічного батальйону, що входить до складу 3-го радіотехнічного полку 31-ї дивізії ППО. Об’єкт вже був раніше атакований у серпні 2025 року.

Також безпілотники атакували Таврійську ТЕС біля Сімферополя.

За даними російського міноборони, загалом цієї ночі над РФ та Кримом російська ППО нібито знешкодила 170 дронів.

Українська сторона станом на ранок не коментувала наслідки нічної атаки на об’єкти ворога в РФ та Криму.