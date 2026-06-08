Дрон влучив безпосередньо в будівлю хабу

У ніч на неділю, 8 червня, російський ударний безпілотник атакував логістичний хаб «Укрпошти» у Харкові. Внаслідок влучання об'єкт зазнав значних пошкоджень. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, ворожий дрон влучив безпосередньо в будівлю хабу, через що її частково зруйновано.

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«Сьогодні в нас була важка ніч. “Шахед” влучив у наш хаб у Харкові. Він частково знищений, але головне – всі живі», – зазначив Смілянський.

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У компанії повідомили, що вже з ночі працюють над тим, щоб мінімізувати наслідки атаки та забезпечити своєчасну доставку відправлень. Попри пошкодження, доставка посилок по Харкову продовжується. Клієнтам, чиї відправлення були знищені внаслідок удару, пообіцяли повну компенсацію.

Цієї ж ночі російські війська здійснили масовану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників. За даними Повітряних сил ЗСУ, противник запустив 155 дронів різних типів, серед яких Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» та безпілотники-імітатори. Станом на ранок сили протиповітряної оборони знешкодили 124 ворожі БпЛА на півночі, сході та півдні країни. Водночас зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння уламків на шести об'єктах.

Окрім Харкова, під ударом опинилися й інші регіони. Зокрема, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російський дрон травмував трьох людей в Одесі. Під час атаки люди очікували транспорт на зупинці, їх госпіталізували з осколковими пораненнями.

«Стан двох з них медики оцінюють як важкий. Лікарі надають усю необхідну допомогу. На місці події пошкоджено зупинковий комплекс та декілька маршрутних таксі», – написав він.

Нагадаємо, 6 червня стало відомо, що росіяни почали атакувати транспортне сполучення між Харковом та Сумами, використовуючи прикордонну ділянку.