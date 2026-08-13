Україна передала РФ нові пропозиції щодо миру

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Росії нові мирні пропозиції. Він також зазначив, що для їхньої реалізації Україні потрібна більша залученість Сполучених Штатів Америки. Про це Володимир Зеленський розповів в інтервʼю CNN, опублікованому у четвер, 13 серпня.

За словами Володимира Зеленського, Росія отримала від України нові пропозиції щодо мирних переговорів та завершення російсько-української війни. Проте президент зауважив, що російський диктатор Владімір Путін не хоче припиняти бойові дії, тому Україні потрібна більша залученість США та Дональда Трампа, щоб схилити Кремль до миру.

«Нам потрібна більша участь американської сторони в мирному плані. Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін не хоче зупиняти цю війну зараз, і (на нього) зараз недостатньо тиску», – зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський не розкрив деталі пропозицій, які передала Україна, однак зазначив, що про територіальні поступки Росії не йдеться. Президент наголосив, що Україна не погодиться на вимогу Путіна щодо передачі Донбасу під контроль Росії та виведення з регіону українських військових.

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«Росія починає говорити про цю війну, і вони говорять про територію. Ключове питання полягає в тому, чи він не прийде знову з 1 або 2 додатковими мільйонами солдатів після великої паузи. Чи він не прийде знову, щоб окупувати нас?», – зауважив президент.

Також президент України погодився з припущеннями західних експертів, що російський диктатор може розпочати війну й проти країн НАТО. Йдеться, зокрема, про країни Балтії.

«Він не знає, як завершити цю війну без великої окупації чи великої перемоги для свого суспільства. Простіше знайти якусь меншу країну… для нього не матиме значення, чи ця країна в НАТО, чи ні. Він хоче швидкої перемоги, будучи на 100% впевненим, що він переможе, окупує, знищить або візьме під контроль», – зазначив президент.

Нагадаємо, 4 червня на сайті Офісу Президента опублікували відкритий лист Володимира Зеленського до Владіміра Путіна. Президент України закликав російського диктатора провести зустріч на рівні лідерів та завершити війну. Наступного дня очільник Кремля відкинув ці пропозиції.

26 червня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна передала Владіміру Путіну пропозиції щодо зустрічі на рівні лідерів та завершення війни.

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11 серпня Володимир Зеленський повідомив, що отримав від української розвідки дані про підготовку в Росії до мобілізації. За даними ГУР, мобілізація розпочнеться в Росії після так званих парламентських виборів, які заплановані на 18-20 вересня.