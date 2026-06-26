Україна передала Росії пропозиції щодо завершення війни

Володимир Зеленський повідомив, що російському диктатору Владіміру Путіну передали пропозиції щодо зустрічі на рівні лідерів та завершення війни. Про це президент України повідомив під час вечірнього звернення у пʼятницю, 26 червня.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна справедливо дає відсіч Росії за розпочату нею війну. Зокрема, завдаючи далекобійних ударів та ударів середньої дальності по обʼєктах Росії в її тилу й на тимчасово окупованих територіях України. Володимир Зеленський наголосив, що саме Росія має припинити військову агресію, оскільки Україні війна ніколи не була потрібна. За словами президента, Владіміру Путіну передали пропозиції України щодо встановлення миру.

«Росія повинна забрати цю війну із собою з України – нам війна не потрібна. Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 4 червня на сайті Офісу Президента опублікували відкритий лист Володимира Зеленського до російського диктатора Владіміра Путіна. У ньому президент України запропонував очільнику Кремля зустрітися та «закінчити війну». За словами Зеленського, Україна пропонує закінчити цю війну чесно, достойно й з обов’язковими гарантіями. Повний текст відкритого листа до Путіна можна прочитати за посиланням.

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Наступного дня Путін заявив, що «побіжно» ознайомився з листом Володимира Зеленського, назвавши його «папірцем». Також він запевнив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі, потім заявив, що не бачить у ній сенсу, а також що «бойові дії колись завершаться, і завершаться, коли Росія досягне поставлених перед собою цілей». При цьому він закликав російських військових «працювати».

Того ж дня Володимир Зеленський прокоментував заяви Владіміра Путіна, назвавши його відповідь слабкою. Він також зауважив, що російський диктатор «знову обирає війну».

9 червня президент України повідомив, що досяг результату, на який сподівався, публікуючи відкритий лист до Путіна. Однак про який саме результат ідеться, Володимир Зеленський не уточнив.