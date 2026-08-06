Лікарка відмовилася від ідентифікаційного коду через релігійні переконання

Суд визнав офтальмологиню поліклінічного відділення Тячівської районної лікарні Тетяну Рущак винною в умисному неподанні декларації та призначив їй 42,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 29 липня, 24 лютого 2022 року обвинувачену включили до складу позаштатної військово-лікарської комісії. За законом вона повинна була декларувати свої доходи. Попри це Тетяна Рущак не оприлюднила на сайті НАЗК декларації за 2023 і 2024 рік.

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Під час судового засідання лікарка не визнала своєї вини та пояснила, що через релігійні переконання у 2004 році відмовилася від ідентифікаційного коду. Тому вона заповнила декларації у письмовому виді та відправила на адресу Національного агентства з питань запобігання корупції. А після того як отримала благословення від духовного наставника, подала декларації і в електронній формі – у вересні 2025 року.

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Дослідивши всі матеріали справи, зокрема свідчення працівників медзакладу, рапорти поліцейських та роз’яснення НАЗК щодо оприлюднення електронних декларацій, суддя Віталій Ніточко визнав Тетяну Рущак винною в умисному неподанні декларації та призначив їй 42,5 тис. грн штрафу з позбавленням права 1 рік обіймати низку посад, зокрема бути головою, секретаркою чи членкинею ВЛК. На вирок можуть подати апеляцію.