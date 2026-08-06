власник приміщення, у якого посадовець вимагав хабар, звернувся до правоохоронців

У Львові у вівторок, 4 серпня, затримали під час одержання хабаря 35-річного начальника технічного відділу одного з комунальних підприємств. Про це в четвер, 6 серпня, повідомили в поліції Львівської області.

Посадовець ЛКП вимагав та одержав хабар у 20 тис. грн за погодження робочого проєкту на електромонтажні роботи з нестандартного приєднання до електричних мереж нежитлового приміщення, розташованого на вулиці Пасічній. Правоохоронці затримали службовця у вівторок, 4 серпня, після одержання ним хабаря від представника власника приміщення.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, ідеться про начальника техвідділу ЛКП «Господар», що розташоване на вул. Пасічній у Львові і обслуговує, зокрема, Личаківський район.

35-річному посадовцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Досудове розслідування триває, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.