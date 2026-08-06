Партизани спалили патрульний автомобіль в окупованому Донецьку
Операцію провели під час комендантської години
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Активісти руху «ОТПОР» спалили автомобіль патрульної поліції в окупованому Донецьку. Про це повідомили в телеграм-каналі руху в четвер, 6 серпня.
Партизани розповіли, що повністю знищили автомобіль колабораціоністів уночі.
«Попри комендантську годину та камери на вулицях, люди все одно знаходять способи протистояти колабораціоністам», – ідеться в повідомленні.
Там також заявили, що підпал поліцейського авто свідчить про те, що контроль російських окупантів над містом не є абсолютним, а Донецьк, за їхніми словами, очікує на звільнення і бореться просто зараз.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Раніше повідомлялось, що агенти «АТЕШу» спалили у Брянській області РФ вежі, на яких були розміщені комплекси РЕБ. Ці системи ворог використовував для придушення роботи українських безпілотників та порушення їхньої навігації.