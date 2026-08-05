На Личаківській деформувалася колія через спеку

У Львові через високу температуру деформувалися трамвайні колії на вулицях Личаківській та Івана Франка. Через це трамваї №1, 2, 3, 7, 8 та 9 тимчасово курсують за зміненими маршрутами. Про це 5 серпня повідомила Львівська міська рада.

На час ремонтних робіт рух організували так:

трамвай №1 курсує від площі Двірцевої до Академії мистецтв;

трамвай №2 – від вулиці Коновальця до Академії мистецтв;

трамвай №7 – від вулиці Ковча до вулиці Торф’яної;

трамваї №3, 8 та 9 курсують до зупинки «Академія мистецтв».

На пошкоджених ділянках уже працюють аварійні бригади. Після завершення ремонту трамваї повернуться на звичні маршрути.

На вул. Франка піднялася рейка через спеку / Фото ЛМР

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Сильна спека на початку серпня встановлює нові історичні рекорди. У вівторок, 4 серпня, температура повітря у Львові становила 35,4°С, що є абсолютним рекордом для цього дня за увесь час спостережень, тобто 80 років.

До слова, синоптики оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 8 серпня, а також розповіли, коли закінчиться спека.