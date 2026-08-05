Повністю зруйновано логістичний комплекс Denka Logistics

У Києві внаслідок атаки 5 серпня повністю зруйновано головний логістичний склад Intertop Ukraine – високотехнологічний комплекс Denka Logistics. Із 2009 року він був основним логістичним вузлом MTI Group. Про наслідки атаки та масштаби руйнування повідомила компанія у фейсбуці.

В Intertop розповіли, що жертв та постраждалих серед співробітників немає. Натомість зазначили, що масштаби руйнувань – надзвичайно великі.

«За лічені хвилини було знищено один із ключових логістичних об’єктів компанії, який безперебійно працював із 2009 року. Саме звідси щодня вирушали десятки тисяч замовлень до наших клієнтів по всій Україні», – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що разом зі складом втрачено значну частину товарів, логістичну інфраструктуру та обладнання.

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«Боляче бачити зруйнованим те, у що сотні людей вкладали свою працю, професіоналізм і душу понад 15 років», – додали в Intertop.

Водночас компанія продовжить працювати. Наразі оцінюють наслідки атаки та намагаються перелаштувати процеси, аби клієнти не відчули збою в роботі.

Intertop Ukraine працює на українському ринку понад 30 років. Мережа об’єднує 53 магазини Intertop та ще 13 роздрібних мереж мульти- і монобрендових магазинів: Armani Exchange, Emporio Armani, EA7, Ecco, Geox, Marc O’Polo, Napapijri, Skechers, Timberland, The North Face, Vans, а також магазини італійської косметики Kiko Milano (19) та Intertop Outlet (4). Разом – понад 150 магазинів.

Intertop входить у групу MTI, співвласниками якої є Володимир Цой і Сергій Башлаков. У 2025 році виторг Intertop Ukraine перевищив 4,5 млрд грн.

Деталі атаки на склад Puma

У Puma повідомили в соцмережах, що внаслідок атаки знищено їхній логістичний комплекс із товарами. Серед працівників компанії постраждалих немає.

«У найближчі тижні та, ймовірно, місяці в Україні може бути дефіцит окремих товарів Puma», – зазначили в компанії та додали, що докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше відновити поставки.

Зауважимо, що під час нічної атаки також знищено низку інших логістичних об’єктів у Києві та області. Зокрема, зруйновано сортувальний центр «Нової пошти»: загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Також пошкоджено головний логістичний центр мережі Novus та два розподільчі центри «Сільпо». Загинули шестеро працівників «Сільпо», кількість постраждалих уточнюють.

Окрім того, повністю згорів центральний склад Liqui Moly Ukraine – постачальника моторних олив.